بالفيديو: أسد يغرس أنيابه ومخالبه في كتف مدربه

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نشرت صحيفة "صن" البريطانية، لحظة مرعبة لهجوم أسد على مدربه، وذلك خلال عرض "سيرك" في أوكرانيا.

وتعرض حمادة كوتا، البالغ من العمر 32 عاما، وهو من الفنانين المعروفين في عروض السيرك بأوروبا الشرقية، لهجوم من جانب أسد، خلال عرض كان كوتا يقدمه بمدينة لوغانسك، شرقي أوكرانيا.

ويبدو أن كوتا استفز الأسد بالعصا، الأمر الذي جعل الحيوان الضخم يلاحق مدربه بسرعة وينقض عليه، وسط صدمة الجمهور.

وذكرت كوتا في تصريح للصحفيين "قفز الأسد في وجهي وغرس أنيابه ومخالبه في كتفي، من حسن حظي أنني لم أصب في الرقبة".

وتابع: "رحل الأسد على الفور وعاد إلى قفصه.. أما أنا فأصبت في ذراعي وساقي".

وبشأن سبب غضب الأسد، أوضح كوتا "الأسود كانت غير مستقرة، لأننا انتقلنا إلى السيرك بعد وقت قصير فقط من وصولنا إلى المدينة، لم يكن للأسود وقت كاف للتكيف مع الأجواء، لذلك شعرت بالضغط".

المصدر : سكاي نيوز