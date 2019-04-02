بعد الجدل الكبير في حلقة "علي الديك".. هكذا ردّ بيار رباط وماذا عن سلام الزعتري؟!

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دأت حلقة الليلة من "منا وجر"، بسكيتش أعدّه الإعلاميين بيار رباط وسلام الزعتري، وكان لافتاً مشاركة الزعتري في هذه الحلقة على خلاف كل المعلومات التي كانت قد ذكرت في وقت سابق انسحابه من البرنامج، وذلك على خلفية السجال الذي حصل بينه وبين الفنان السوري علي الديك.



وشدد بيار في بداية الحلقة، احترام البرنامج للضيف، وللجمهور، ولأعضاء أسرته، مؤكداً أنّ السكوب والرايتينغ لا يتم اللجوء إليهم في آخر 5 دقائق من الحلقة.

وأشار رباط إلى أنّ الـMTV" منبر للجميع، وأنّها دفعت ثمناً كبيراً للحريات ولن تتخلى بالتالي عن هذه الحرية.