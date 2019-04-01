رونالدو "يجرب حظه" في استثمار جديد

طرق كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، بابًا جديدًا في عالم الأعمال، حسبما كشفت تقارير صحفية محلية، الاثنين.

وقالت صحيفة "كوريير دي تورينو" الإيطالية إن صاحب الكرة الذهبية 5 مرات يستعد لافتتاح مخبز وسط مدينة تورينو، معقل نادي يوفنتوس.

وأوضحت الصحيفة أن المخبز، الذي تم تحديد موقعه بالفعل، سيكون هدية من رونالدو لضديقته جورجينا، وسيقدم لزبائنه حلوى ومخبوزات برتغالية.



ويضاف المخبز إلى قائمة استثمارات تجارية يمتلكها رونالدو، على غرار فندق فاخر في البرتغال، وعيادة لزراعة الشعر في مدريد تديرها جورجينا أيضا.

يشار إلى أن رونالدو تعرض لإصابة خلال مشاركته الأخيرة مع منتخب "برازيل أوروبا"، ويأمل أن يتعافى قبل مواجهة أياكس أمستردام الهولندي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 10 أبريل الجاري.