خوسيه فرنانديز وسعيد مراد في ليلة إستثنائيّة في كازينو لبنان

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ليلة إستثنائيّة يقدّمها "كازينو لبنان" تجمع النجم خوسيه فرنانديز برائد الموسيقى العربيّة الإلكترونيّة سعيد مراد لأمسية واحدة على مسرح "صالة السفراء" ليل السبت 20 نيسان الحالي.



فرنانديز الذي غنى في مئات المهرجانات والحفلات الموسيقية حول العالم، صعدَ الى الأضواء عام 1999 بعد الديو الشهير الذي جمعه بالراحل وديع الصافي. عُرف بأسلوبه الموسيقيّ المتوسطيّ الذي يمزج بين النكهة اليونانية وطعم التوابل المغربية ودفء شمس مدينة مالاغا الإسبانيّة.



أمّا الـDJ العالميّ سعيد مراد، فموسيقته جالت الكوكب محطّمةً أرقام المبيعات وحاصدةً الجوائز في العالم العربيّ وأوروبا، منها على سبيل المثال لا الحصر، أفضل ألبوم موسيقيّ لعام 2001 و 2012 في الشرق الأوسط، والمركز الـ34 على لائحة الألبومات المئة الأكثر مبيعاً في فرنسا عام 2002. كما لعب مراد موسيقته في أشهر الملاهي الليليّة الأوروبيّة وأهمّ الحفلات كالزفاف الشهير للممثل جورج كلوني وأمل علم الدين .



أمسيةٌ قلّ نظيرها في إنتظار محبّي هذا النوع من الموسيقى سيشهدها "كازينو لبنان" من ضمن سلسلة نشاطاته المتتالية، فلا تفوّتوها عليكم.