بالفيديو - لبنانية كفيفة تبهر لجنة الحكم في The Voice استراليا.. شاهدوا كيف غنت!

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أبهرت الاسترالية من أصل لبناني لارا نخلة (19 سنة) أعضاء لجنة برنامج The Voice بنسخته الاسترالية.

واللافت ان لارا ولدت كفيفة، ورغم انها لم ترَ منذ أبصرت النور الا ان هذا الأمر لم يمنعها من تحقيق حلمها بالغناء، ووقفت على المسرح بكل ثقة وبصوت أبهر لجنة تحكيم البرنامج وأدت أغنية Feels Like Home.

اللجنة لم تكن تعلم أن لارا كفيفة، وأول من استدار لها كان المغني البريطاني "سيل" الذي تفاجأ بها وبصغر سنها، وحين انتهت من الغناء وقف كل أعضاء اللجنة والجمهور لها إحتراماً لإصرارها ولموهبتها الكبيرة وصفقوا لها.

وقالت لارا نخلة، قبل صعودها المسرح: أعتبر أن ضعف نظري ميزة. أنا معتادة على الأمر لذا لا يزعجني كثيرا. أعتقد أن الناس يتوترون عندما يرون الجمهور وكراسي الحكام. أما أنا فلا أعاني من هذه المشكلة. أحب كيف أن الحكام لا يرون المتبارين في برنامج The Voice، يستديرون بسبب إعجابهم بالصوت فقط. لا أريد أن يتم اختياري على أساس أنني كفيفة.

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