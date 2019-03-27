بعد فضيحة خطيبها مع بطلة أفلام إباحية.. جينيفر لوبيز تتتابع عملها كراقصة تعري

يتوقع العديدون أن النجمة الأمريكية "جينيفر لوبيز" تعيش صراعًا داخليًا بعد انتشار شائعات إقدام حبيبها لاعب كرة البيسبول "أليكس رودريغيز" على خيانتها مع زوجة صديقة، وتبادله رسائل جنسية مع عارضة أزياء مجلة "بلي بوي" البريطانية، لكن الوضع عكس ذلك.

يبدو واضحًا أن "جينيفر لوبيز" لا تكترث للأمر على الإطلاق، فقد انشغلت في تصوير مشاهد من فيلمها الجديد "Hustler" بمدينة لوس أنجلوس، والذي يدور حول سيدات يعملن كراقصات تعري يجتمعن لخداع الرجال من أجل الانتقام.

شوهدت "جي لو" واقعةً في حب جروٍ صغير أثناء تصوير أحد المشاهد، ومُتألِّقةً بإطلالة كاجوال أنيقة مُرتديةً جاكيت دنيم قصير نسَّقته مع بنطال أبيض ذي خصر عالٍ، في حين اعتمدت اللون الأشقر المائل إلى العسلي.

وقد رصدت عدسات الباباراتزي "أليكس رودريغيز" يلمس مؤخرة خطيبته أثناء فترة الاستراحة، ثم شوهدا برفقة العائلة يتسوقون في إحدى المراكز التجارية.

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