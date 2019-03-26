بالصورة- صعدت إلى المسرح بفستان أظهر مفاتنها..وهكذا ردّ الجمهور!

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صدمت مغنية البوب التركية دنيز سكي معجبيها بعد انتشار صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي فستانًا شفافًا للغاية أثناء حفلتها الاخيرة.

وبعد الازمة التي سببتها بشأن فستانها صرحت سكي (48 عامًا) في تعليق على حسابها: "لم أكن سيئة لهذه الدرجة لم أقدم مشهدا إباحيا". وأضافت: "لست فاقدة الوعي تمامًا لأصعد إلى المسرح عارية".

ونقل موقع "خبر ترك" عن المغنية قولها :"أقسم بأنني شاهدت الأخبار وقرأت تعليقاتكم لقد كانت قاسية جداً. يمكنكم هنا مشاركة ومناقشة هذا الفستان على أنه نوع من أنواع الفن".وأنهت تعليقها :"أرجوكم كونوا لطفاء فقد كانت تعليقاتكم قاسية".