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مقتل شابة على يد كلبيها... مزقا جسدها بينما كانت تنقلهما الى عيادة الطبيب البيطري!

25
MARCH
2019
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لقيت فتاة تبلغ من العمر 33 عاماً مصرعها بطريقة بشعة على يد كلبيها، في مدينة إيرفينغ بولاية تكساس الأميركية، وفق ما اشارت "سكاي نيوز" عن مصدر لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وذكر المصدر أن جوهانا فيلافان كانت مع كلبيها، وهما من فصيلة بيتبول في عيادة "أوكونور" البيطرية، أول أمس مضيفا أن الكلبين هاجما مربيتهما بشكل مفاجئ.

وثد حضرت الشرطة إلى مكان الحادث على وجه السرعة، لكنهما وجدا الكلبين يمزقان جسد فيلافان بشكل بشع وسط بركة دماء.

وقالت "ميرور" إن الشرطة كانت مضطرة لإطلاق النار على الكلبين، اللذين كانا في حالة "هيجان" من أجل الوصول إلى السيدة.

الى ذلك نقلت الفتاة الضحية إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة متأثرة بالإصابات البليغة التي لحقت بها.

بدورها قالت جارة فيلافان إن الكلبين معروفان بسلوكهما العنيف، مضيفة أنها سبق وأن عانت من هجوم على منزلها بواسطة الكلبين.

وقد بدأت السلطات الأمنية التحقيق في الحادث لمعرفة ما الذي تسبب في هجوم الكلبين على فيلافان.

وتعرف الكلاب من فصيلة "بيتبول" بعنفها وخطورتها على الناس، كما أن بعض الدول تمنع وتحظر تربيتها في المنازل.

المصدر : سكاي نيوز
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