هيفاء وهبي: اعتذرت عن فيلم بسبب "مشاهد جريئة ومنافية للآداب"

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خرجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن صمتها الطويل حيال ما تردد عن انضمامها لفريق عمل فيلم “ولاد رزق2” واستعدادها لبدأ تصوير مشاهدها فيها.





حيث أعطت الضوء الأخضر لمدير أعمالها الملحن محمد وزيري .. ليكشف النقاب عن موقفها من الفيلم فصرح قائلا: لقد تم بالفعل عرض دور علي هيفاء في فيلم ” ولاد رزق 2 “، الذي يتم تصويره حالياً ولكن بعد الإطلاع عليه وجدنا انه لا يليق بتاريخ هيفاء وهبي ومنافيا للأداب.