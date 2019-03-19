"تصريح أثار ضجة".. ندى اندراوس "تضرب مجدداً"!

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تواصل الإعلامية ندى إندراوس عزيز إثارة الجدل بسبب تصريحاتها.

وفي التفاصيل أنّه أثناء استضافتها وزير السياحة أواديس كيدانيان في برنامج “نهاركم سعيد” (lbci) أمس، أرادت اندراوس تسليط الضوء على جهود الوزارة في قطاع السياحة وإنعاشه في لبنان.

وخلال إعادة صياغتها طرح أحد المتصلين بأن تتولى وزارة السياحة تنظيم نقل خاص للسياح عبر باصات تنقلهم من المطار الى وسط العاصمة، تجنباً للفوضى ولأيّ استغلال مادي من قبل أصحاب سيارات الأجرة، ردّ الوزير بأن هذا الأمر يعتبر من مهام وزارة الأشغال والنقل.

من جهتها، اعتبرت اندراوس بأنّ وضع البلد لناحية النقل الخاص صعب، وأنه محكوم بالفوضى، إذ قالت: “باصات مش باصات لبنانية والي عم سوقهم مش لبنانيين”، مضيفةً: “يقتلون العالم ويشكلون خطراً على السلامة العامة”، وذلك في تلميح إلى أنّ سائقي الباصات من الجنسية السورية.

يُذكر أنّه سبق لاندراوس أن تحدّثت في برنامج “نهاركم سعيد” أيضاً عن ارتفاع معدّل الولادات لدى النازحين، إذ قالت آنذاك: “النازحين ما عم يعملو شي غير يخلفو… هيدي نكبة لبنانية”.

الضاد برس