باب الحارة 10 سيحصل على إسم جديد في موسم رمضان 2019

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نتيجة للخلاف والانقسام بين شركتي ميلسون و قنبض حولة ملكية مسلسل باب الحارة 10 ، وفوز الأخيرة بحقوق التصوير ، تقرر تغير اسم العمل في موسم رمضان 2019 .

وذكرت مواقع فنية أن الأسم الجديد لمسلسل باب الحارة سيحمل إسم ” باب الصالحية ” كون إسم ” باب الحارة ” محصور بشركة ميسلون للمخرج بسام الملا .

من جهتها ، اعتذرت الممثلة السورية صباح الجزائري لجمهورها من عدم مشاركتها في نسخة ” قنبض ” لهذا العام ، مؤكدة أن المسلسل الأصلي من باب الحارة سيبدأ تصويره مع حلول عام 2020 بالشخصيات الأساسية للعمل .

وكان مسلسل باب الحارة 10 ” نسخة قنبض ” قد بدأ التصوير في دمشق بغياب حارة الضبع ، حيث سيبدأ المسلسل بقصف يؤدي إلى استشهاد أبطال المسلسل السابقين بحسب المصادر الفنية .