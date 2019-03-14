هيفاء وهبي تكشف حقيقة الرد على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

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تداول مغردون على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، رد للفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بعدما سخر منها الأيام الماضية.

وأشاروا إلى أن هيفاء وهبي ردت على أدرعي، بأن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وعدها في عيد ميلادها أن يهديها جثة أدرعي.

ولكن أعادت هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي والموثق على "تويتر"، نشر تغريدة للإعلامية، فاطمة داوود، التي تقول فيها: "هذه التغريدة غير صحيحة والرد مفبرك بحكم متابعاتنا هيفا لم ترد إطلاقا" فيرجى توخي النقل من السوشيل ميديا".

وكان الجيش الإسرائيلي، بعث الأحد الماضي، برسالة عاجلة إلى الفنانة والمطربة اللبنانية، هيفاء وهبي.

وأرسل أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رسالة إلى المطربة اللبنانية، هيفاء وهبي، بمناسبة عيد ميلادها، الذي يوافق العاشر من مارس/ آذار.

وقال أدرعي "مبروك هيفا وهبي كل عام، وأنت بألف خير. أنت معروفة بدعمك لحزب الله، بس طبعًا لنصر الله ما في مصاري ليجبلها هدية بعيد ميلادك".

وزاد المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، على ذلك، قائلا "بعد خطاب نصر الله الأخير، شو رأيك أنت تتبرعيلو يا هيفا".