living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هيفاء وهبي تكشف حقيقة الرد على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

14
MARCH
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تداول مغردون على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، رد للفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بعدما سخر منها الأيام الماضية.

وأشاروا إلى أن هيفاء وهبي ردت على أدرعي، بأن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وعدها في عيد ميلادها أن يهديها جثة أدرعي.

ولكن أعادت هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي والموثق على "تويتر"، نشر تغريدة للإعلامية، فاطمة داوود، التي تقول فيها: "هذه التغريدة غير صحيحة والرد مفبرك بحكم متابعاتنا هيفا لم ترد إطلاقا" فيرجى توخي النقل من السوشيل ميديا".
وكان الجيش الإسرائيلي، بعث الأحد الماضي، برسالة عاجلة إلى الفنانة والمطربة اللبنانية، هيفاء وهبي.

وأرسل أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رسالة إلى المطربة اللبنانية، هيفاء وهبي، بمناسبة عيد ميلادها، الذي يوافق العاشر من مارس/ آذار.

وقال أدرعي "مبروك هيفا وهبي كل عام، وأنت بألف خير. أنت معروفة بدعمك لحزب الله، بس طبعًا لنصر الله ما في مصاري ليجبلها هدية بعيد ميلادك".

وزاد المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، على ذلك، قائلا "بعد خطاب نصر الله الأخير، شو رأيك أنت تتبرعيلو يا هيفا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout