باب الحارة 10 يهدم حارة الضبع!

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كشفت وسائل اعلام مجريات وكواليس تصوير مسلسل باب الحارة 10 والذي تعمل شركة قنبض على تصويره بعد حصولها على الحقوق القانونية بملكية العمل .

ونشرت قناة لنا السورية أول تحقيق مصور مع الشخصيات الجديدة في العمل في ظل غياب قائمة كبيرة من نجوم باب الحارة والذين اشتهروا في الأجزاء الـ 9 السابقة .

ويشهد باب الحارة 10 غياب حارة الضبع بالكامل و هدمها ، كما سيشهد غياب وجوه محورية أبرزها وجوه عائلة أبو عصام كاملة ً .

كما سيشهد غياب شخصية النمس والتي كانت للممثل مصطفى الخامي ، بالإضافة لغياب شخصية أبو غالب للفنان نزار أبو حجر .

يشار إلى أن النسخة الجديدة من العمل جديدة كليا ً من حيث المضمون والوجوه والأدوار وصولا ً إلى شارة المسلسل الجديدة .