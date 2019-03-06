بالفيديو- بعد ماريتا والوليد.. العاملة المنزلية لدى عاصي الحلاني تغني!

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نشر الوليد الحلاني، نجل الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو قصيراً للعاملة المنزلية لدى العائلة في المطبخ وهي تغني.

وقام الوليد الحلاني بتصويرها من دون أن تعلم وهي تؤدي أغنيته "عم يسألوا". وفاجأها قبل أن يرافقها بالغناء. وأثنى المتابعون على طرافة الوليد وعلى حسن تعامله مع العاملة المنزلية والغناء معها أغنيته.

ويشار إلى أن المحلن اللبناني بلال الزين علّق في وقت سابق على ظهور معظم أفراد أسرة الحلاني في برنامج "ديو المشاهير"

وكتب عبر حسابه الخاص منشوراً ساخراً جاء فيه: "ضيفة الحلقة ما بعد القادمة من برنامج "ديو المشاهير" الفنانة Renat Boshosho العاملة الأجنبية في منزل آل الحلاني".

وتجدر الإشارة إلى أن الوليد الحلاني فاز مؤخراً في لقب برنامج "ديو المشاهير" وفاجأه والده عاصي بأغنية خاصة له بعنوان "عم يسألوا".