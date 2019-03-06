انسحاب ممثل جديد من مسلسل باب الحارة 10.. لهذا السبب..

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كشف الفنان معتصم النهار عن عدم مشاركته في الجزء العاشر من مسلسل باب الحارة ، وأرجع انسحابه لأسباب فنية تتعلق بعدم تطوير الدور الذي يقدمه في أحداث العمل منذ ثلاث مواسم .

وأشارت بعض المواقع الفنية إلى أن الممثل السوري نفى كل الأخبار المتداولة عن وجود خلافات بينه وبين شركة قبنض المنتجة للجزء الجديد من المسلسل ، وأن عدم مشاركته جاءت لكي لا يقع في خطأ التكرار من خلال استمراره في تجسيد شخصية لن تترك أثراً عند الجمهور .ومن جهة أخرى بدأ الفنان معتصم النهار بتصوير مشاهده في بطولة مسلسل "خمسة ونص"، إلى جانب مواطنه الفنان قصي خولي ، ومن المقرر عرض العمل في الموسم الرمضاني المقبل .