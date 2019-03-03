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بالفيديو.. برشلونة ينشر "أغنيته" بصوت نجمة لبنانية

3
MARCH
2019
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في سابقة أولى من نوعها، نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني على "إنستغرام"، الأحد، مقطع فيديو لحفل الفنانة اللبنانية يارا بمدينة دبي.

وظهرت يارا وهي تغني أغنية الفنان الإماراتي حسين الجسمي الشهيرة "حبيبي برشلوني"، حاملة علم النادي الكتالوني أمام حشد غفير، خلال حفلها الذي تزامن مع مباراة "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، بالنسبة للحسابات الرسمية للفرق العالمية، نشر حساب برشلونة على "إنستغرام" الذي يتابعه أكثر من 66 مليون شخص، فيديو المغنية اللبنانية.

وأرفق الحساب بالفيديو عبارة: "شكرا من القلب" بالعربي، وأتبعها بالإنجليزية: "شكرا لجميع مشجعي البرسا الذين يشجعوننا دائما حول العالم. نحن نحبكم".

وتعرف يارا بشغفها الشديد بفريق برشلونة، حتى أنها تحرص على التقاط صور عديدة مع نجوم الفريق، ولم تفوت فرصة إحياء آخر حفلاتها لترفع علم فريقها المحبوب، وتلتقط مقاطع فيديو من هاتفها الخاص لها ولجمهورها وهم يغنون أغنية "حبيبي برشلوني".

ولاقى الفيديو أكثر من مليون مشاهدة بعد أقل من ساعتين من نشره على حساب النادي.

وكان برشلونة قد حسم موقعة "الكلاسيكو" مع غريمه ريال مدريد مساء السبت بنتيجة 1-0 على أرض الأخير، ليثبت علو كعبه بشكل كامل على "الملكي" هذا الموسم.

لمشادة الفيديو أضغط هنا

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