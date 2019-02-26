بالصور - فنانة شهيرة تصدم الجميع بنحافتها... ما قصة تكميم المعدة السري؟

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ذكر تقرير لصحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن النجمة العالمية ماريا كاري خضعت منذ أكثر من عام لعملية تكميم معدة من دون أن تعلن ذلك.

كذلك كشف موقع ET نقلاً عن مصدر مقرب منها قوله إن الفنانة كانت تعاني من مشاكل بسبب تراوح وزنها بين الزيادة والنقصان مرات عدة.

ولفت إلى أنها كانت تتبع حميات قاسية لخسارة الوزن عندما يحين موعد حفلاتها ومشاريعها الفنية وأنها كانت تعود إلى نظامها العادي بعد ذلك وتكتسب الوزن.

يشار إلى أن كاري فاجأت متابعي حسابها على "إنستغرام" بنشر صورة لها بإطلالة غير مسبوقة.

فقد ظهرت فيها مرتدية فستاناً طويلاً أظهر نحافة خصرها وحققت من خلالها أكثر من 235 ألف إعجاب.

وأرفقت الصورة بالتعليق: "في سيزر بالاس هذه الليلة. لا يمكنني الانتظار للقائكم في آخر عرض لهذا الموسم".