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بعد ان انفصلت عن حبيبها.. باريس هيلتون تواعد شاب اصغر منها بـ10 سنوات؟

25
FEBRUARY
2019
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وأفادت تقارير أجنبية أن باريس هيلتون، البالغة من العمر 38 عامًا، على علاقة مع مغني الراب ماشين غان كيلي الذي يصغرها بـ10 أعوام، حيث التقيا في حفل عشاء أقيم للاحتفال بالعدد الثاني لمجلة TINGS في لوس أنجلوس ليلة الجمعة الماضية. وذلك بعد انفصالها نهائياً عن خطيبها الاسترالي كريس زيلكا. 

وقد نشرت وريثة فنادق هيلتون العديد من مقاطع الفيديو والصور تجمعها بـ"كيلي" عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر في إحدى الصور مغني الراب يضع يده حول مؤخرتها، في حين قامت هي بالاقتراب إليه ورفعت إحدى قدميها عاليًا.

وبعد انتهاء الحفل، توجَّها إلى فندق Delilah لتناول مشروب، وحظيا بالكثير من المرح، كما بدا الانسجام واضحاً بينهما إلى درجة كبيرة.

elfann

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