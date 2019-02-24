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أوسكار 2019.. حفل "استثنائي" لليلة العمر السينمائية

24
FEBRUARY
2019
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ساعات تفصلنا عن الحدث الأبرز في عالم السينما وهو حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، الذي يقام فجر الاثنين، على مسرح "دولبي" في لوس أنجلوس.

وتتميز نسخة هذا العام من الحفل المرتقب بكونها الأولى، التي تقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989، إذ فضل القائمون على الحفل التخلي عن المقدم بعد انسحاب الممثل، كيفن هارت، بسبب جدل بشأن تغريدات سابقة له اعتبرت "مسيئة للمثليين".

واتهمت أكبر نقابة للممثلين في الولايات المتحدة، القائمين على جوائز الأوسكار، بمحاولة ترويع المشاهير "حتى لا يقدموا حفلات الجوائز السينمائية الأخرى.

وفي بيان غير مسبوق، اتهمت نقابة ممثلي الشاشة أكاديمية فنون وعلوم السينما باتباع "أساليب ضغط وقحة"، وقالت النقابة، التي يصل عدد أعضائها إلى 160 ألفا، إنها ترد بذلك على تقارير واسعة النطاق في هوليوود تفيد بأن الأكاديمية تضغط على الممثلين حتى لا يحضروا حفلات جوائز أخرى غير الأوسكار، ويرفضوا تقديمها.

وأدرجت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية المنظمة للحفل هذا العام، فئة جديدة للجوائز، وهي الأفلام الشعبية، وهي إنتاجات نجحت من ناحية الإيرادات.

كذلك قلّص زمن الحفل هذا العام إلى 3 ساعات فقط، بعد أن كانت مدته في الدورة السابقة 4 ساعات، وذلك نظرا لتراجع نسبة المشاهدين.

وحدد المنظمون للمشاهير الذين سيفوزون بجوائز 90 ثانية فقط للنهوض من أماكنهم واعتلاء المسرح لاستلام جوائزهم، مع التأكيد على ضرورة اختصار الكلمة التي سيلقونها.

وتراجعت اللجنة المعنية بترتيب أمور الحفل عن خطة لتقديم 4 جوائز خلال فقرات إعلانية في الحفل، وذلك في أعقاب غضب من مخرجين وممثلين وآخرين في هوليوود.

حفل الافتتاح
وسيشهد حفل الافتتاح ظهور فرقة "كوين" الشهيرة والمغني آدم لامبرت، كما ستؤدي ليدي غاغا وبرادلي كوبر أغنيات مرشحة للفوز بالأوسكار إلى جانب مغني الراب كندريك لامار وجنيفير هادسن وبيتي ميدلر، وفق ما ذكر موقع "آيريش تايمز".

قائمة المرشحين
وتضمنت قائمة ترشيحات حفل الأوسكار للعام 2019 كلا من:

أفضل فيلم
BlacKkKlansman
Black Panther
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Roma
A Star Is Born
Vice

أفضل مخرج
ألفونسو كوارون، Roma
سبايك لي، BlacKkKlansman
آدم مكاي، Vice
بافل بافليكوفسكي، Cold War
يورجوس لانثيموس، The Favorite

أفضل ممثلة
ياليتزا أباريسيو، Roma
غلين كلوز، The Wife
أوليفيا كولمان، The Favourite
ليدي غاغا، A Star Is Born
ميليسا مكارثي، Can You Ever Forgive Me

أفضل ممثل
كريستيان بايل، Vice
برادلي كوبر، A Star Is Born
ويليم دافو، At Eternity’s Gate
رامي مالك، Bohemian Rhapsody
فيجو مورتنسن، Green Book

أفضل ممثلة مساعدة
إيمي أدامز، Vice
مارينا دي تافيرا، Roma
ريجينا كنغ، If Beale Street Could Talk
إيما ستون، The Favourite
راشيل وايز، The Favourite

أفضل ممثل مساعد
ماهرشالا علي، Green Book
آدم درايفر، BlacKkKlansman
سام إليوت، A Star Is Born
ريتشارد إي غرانت، Can You Ever Forgive Me
سام روكويل ، Vice

أفضل تصميم أزياء
The Ballad Of Buster Scruggs
Black Panther
The Favourite
Mary Poppins Returns
Mary Queen Of Scots

أفضل سيناريو أصلي
The Favourite
First Reformed
Green Book
Roma
Vice

أفضل تصوير سينمائي
Cold War
The Favourite
Never Look Away
Roma
A Star Is Born

أفضل تأثيرات بصرية
Avengers: Infinity War
Christopher Robin
First Man
Ready Player One
Solo: A Star Wars Story

أفضل مونتاج
BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Vice

أفضل موسيقى تصويرية
Black Panther
BlacKkKlansman
If Beale Street Could Talk
Isle Of Dogs
Mary Poppins Returns

أفضل مونتاج صوتي
Black Panther
Bohemian Rhapsody
First Man
A Quiet Place
Roma

أفضل مزج أصوات
Black Panther
Bohemian Rhapsody
First Man
Roma
A Star Is Born

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير
Animal Behavior
Bao
Late Afternoon
One Small Step
Weekends

أفضل فيلم قصير
Detainment
Fauve
Marguerite
Mother
Skin

أفضل سيناريو مقتبس
The Ballad of Buster Scruggs
BlacKkKlansman
Can You Ever Forgive Me
If Beale Street Could Talk
A Star Is Born

أفضل مكياج وتصفيف شعر
Border
Mary Queen of Scots
Vice

أفضل أغنية أصلية
All The Stars من Black Panther
I’ll Fight من RBG
The Place Where Lost Things Go من Mary Poppins Returns
Shallow من A Star Is Born
When A Cowboy Trades His Spurs For Wings من The Ballad
of Buster Scruggs

أفضل إنتاج
Black Panther
First Man
The Favourite
Mary Poppins Returns
Roma

أفضل فيلم أجنبي
Capernaum
Cold War
Never Look Away
Roma
Shoplifters

أفضل فيلم رسوم متحركة
Incredibles 2
Isle of Dogs
Mirai
Ralph Breaks the Internet
Spider-Man: Into the Spider-Verse

أفضل فيلم وثائقي
Free Solo
Hale County This Morning
Minding the Gap
Of Fathers and Sons
RBG

أفضل فيلم وثائقي قصير
Black Sheep
End Game
Lifeboat
A Night at the Garden
Period. End of Sentence

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