تيم حسن ينعي الطفلة الاء: وداعا أيتها المناضلة!

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بعد صراع مع المرض الخبيث الذي انتصرت عليه 3 مرات، وسطّرت رغم صغر سنها بطولة في المقاومة، رحلت اليوم السبت الطفلة اللبنانية آلاء دلول.

ونشر الممثل السوري تيم حسن تغريدة وصف فيها الطفلة الراحلة بالمناضلة، وقال: "وداعا أيتها المناضلة آلاء دلول".

وأضاف في التغريدة أنه وبعد صراع مرير مع المرض الخبيث الذي نازلها 3 مرات في كل مرة كانت تنتصر عليه بابتسامتها الساحرة وبحبها للحياة.. إلا أنه كان أقوى من جسدها الفتي هذه المرة فتغلب عليها.

وتحدثت الاء في العديد من المقابلات عن صراعها مع السرطان بالكثير من الجرأة والأمل.

والفتاة الراحلة ناشطة على صفحة خاصة على "فيسبوك" عبر فيديوهات ومنشورات كان آخرها قبل نحو 10 آيام عن لوحة رسمتها منذ نحو 4 سنوات، وقبلها منذ نحو شهر عبر فيديو تتحدث فيه عن يومياتها.