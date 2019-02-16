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رغم أن المنافسة الدرامية في رمضان مسألة صعبة ودقيقة، لكن في العموم إن توزيع المسلسلات على القنوات يعتبر خطوة سهلة نوعاً ما. فشركات الإنتاج هي نفسها، ولا شيء جديد على الساحة إلا عودة المنتج مفيد الرفاعي لتقديم مجموعة من الأعمال اللبنانية ــ المصرية ــ السورية، من المرجّح أنّها ستُعرض خارج لبنان.

مع انطلاق تصوير المسلسلات في بداية الشهر الحالي، بدأت الشاشات تحدّد خياراتها بالنسبة للأعمال التي ستبثها في شهر الصوم. كما هو متوقّع، رسمت المعالم الأوّلية للخريطة الدرامية، مع الأخذ في الاعتبار أنّها قابلة للتعديل.

في هذا السياق، تستمرّ قناة lbci بتعاونها مع «إيغل فيلمز»، ومن المتوقّع أن تعرض عملين من أصل ثلاثة تصوّرها شركة الإنتاج التي يملكها جمال سنان. إذ تقدّم «إيغل فيلمز» مسلسل «بروفا» (كتابة يم مشهدي، وإخراج رشا شربتجي) لماغي بوغصن وأحمد فهمي، و«أسود» (كتابة كلوديا مارشيليان، وإخراج سمير حبشي) الذي يجمع ورد الخال وباسم مغنية وداليدا خليل. كذلك، تتحضّر الشركة لعمل ثالث يجمع باسل خياط ودانييلا رحمة في تجربة ثانية مع المخرج رامي حنا، لم يعرف كاتبها بعد. هكذا، يبدو أنّ lbci ستختار عملين من مجمل مشاريع «إيغل فيلز»، وربما تُدرج الثالث على «مائدة» الإفطار أو تجد له صيغة معينة لبثه، خصوصاً أنّ المنتجة مي أبي رعد تحضّر لمسلسل يحمل اسم «بالقلب» (كتابة طارق سويد، وإخراج جوليان معلوف) من بطولة بديع أبو شقرا وسارة أبي كنعان. وتتردّد في الكواليس أنباء عن أنّه ربما يتمّ تأجيل «بالقلب» لإتاحة المجال أمام عرض العمل الثالث الذي تنتجه «إيغل فيلز». كما أنّه في حال تمّ تصوير «باب الحارة 10»، فمن المحتمل أن يكون أيضاً ضمن برمجة المحطة التي يديرها بيار الضاهر.

أما بالنسبة إلى mtv، فإنّ ملامح خريطتها الرمضانية أوضح من زميلتها، إذ تستمر بتعاونها مع «صبّاح إخوان». غالباً، ستبث «شاشة المرّ» مسلسل «خمسة ونص» (إخراج فيليب أسمر) الذي يجمع الثلاثي نادين نجيم ومعتصم النهار وقصي خولي. كما ستبث الشاشة مسلسل «الهيبة... الحصاد» (لباسم السلكا وسامر البرقاوي) مع تيم حسن وسيرين عبدالنور وأويس مخللاتي وعبده شاهين ومنى واصف. كما تواصل الشاشة تعاونها مع السيناريست والممثلة كارين رزق الله التي تصور حالياً عملها الجديد الذي كتبته ويلعب بطولته عمار شلق، من دون أن تكشف عن اسمه بعد.

على الضفة الأخرى، تتفاوض mtv مع «صبّاح إخوان» لعرض مسلسل «دقيقة صمت» (كتابة سامر رضوان، وإخراج شوقي الماجري) من بطولة عابد فهد وفادي صبيح وكاريس بشار وستيفاني صليبا.

بالتوازي، من المرجّح أن تحظى «الجديد» بمسلسل «موجة غضب» (تأليف زينة عبد الرزاق) الذي ينتجه ويخرجه إيلي معلوف. علماً بأنّه في جعبة الأخير مسلسل «رصيف الغرباء» (سيناريو طوني شمعون) المحتمل عرضه على lbci، إما في السباق الرمضاني أو خارجه.