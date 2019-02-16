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حادث مرعب في طائرة.. هذا ما حدث مع نجمتين شهيرتين!

16
FEBRUARY
2019
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نجت النجمتان الأميركيتان جينيفر أنيستون وكورتني كوكس من حادث، وصف بـ"المرعب"، خلال رحلة على متن طائرة متجهة إلى المكسيك.

 

ووفق ما ذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فإن الممثلتين الشهيرتين كانتا، صباح الجمعة، على متن طائرة خاصة في طريقها إلى مدينة كابو سان لوكاس في المكسيك لحضور إحدى الحفلات.

 

وقالت الصحيفة: "خلال الإقلاع من مطار لاكس في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، فقدت الطائرة إحدى عجلاتها لأسباب مجهولة"، وبالرغم من الحادث، نجح قائد الطائرة في الإقلاع والدخول إلى الأجواء المكسيكي، إلا أن الرحلة لم تتم كما يجب.

 

فقد قرر طاقم الطائرة العودة إلى كاليفورنيا، بعدما رأى أن الهبوط سيكون غير آمن في المكسيك، حسب الصحيفة البريطانية.

 

وكان على متن الطائرة نحو 12 راكبا، من بينهم أنيستون وكوكس والممثلة أماندا أنكا وكاتبة السيناريو، مولي كيميل.

 

وأجبرت الطائرة على الطيران في الجو لمدة 3 ساعات تقريبا، من أجل حرق ما يكفي من الوقود حتى تتمكن من الهبوط بأمان.

 

وبعد هبوط الطائرة بشكل "اضطراري" في مدينة أونتاريو بولاية كاليفورنيا، علق الركاب داخلها لمدة ساعتين ونصف، إلى حين إصلاح مشكل العجلة ونقل الأمتعة إلى طائرة أخرى لإكمال الرحلة.

 

وبعد فترة طويلة من الانتظار، نقل الركاب إلى الطائرة الثانية التي ستنقلهم إلى كابو سان لوكاس، لحضور حفل عيد ميلاد أحد المقربين.

 

وقالت "دايلي ميل" إن الحادث لم يخلف أي إصابات أو خسائر مادية.

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