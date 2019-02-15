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بالصورة - فنان سوري يتنبأ بوفاته قبل يوم واحد!

15
FEBRUARY
2019
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"قالت لي العرافة: ستخرج عشيقتك من المالح في زرقة الماء وتدخل في جسد صنوبرة فنية التكوين، ستعوي الذئاب حولها وتموت أنت مقتولا بقبلة."
 
هذا ما كتبه المخرج المسرحي والممثل السوري الراحل، فرحان خليل، في صفحته على موقع فيسبوك، قبل أن يخطفه الموت بعدها بيوم واحد، إثر نوبة قلبية حادة عن عمر ناهز الـ 65 عاما.
 
توفي "أبو نيرودا" كما كان يلقبه زملاؤه الفنانون، بعد تلك الكلمات بيوم واحد.. مات تحديدا كما تنبأ .."مقتولا بقبلة"، لعلها كانت قبلة الفن والسمو الروحاني النبيل الذي عوّدنا الراحل المبدع عليه، بحسب موقع "روسيا اليوم".
ولد خليل في اللاذقية بسوريا عام 1954، وأخرج العديد من الأعمال المسرحية، كان آخرها مسرحية "المعمل"، التي انتهى منها الأسبوع الماضي فقط، وذلك إلى جانب عشرات الأعمال الأخرى.
 
أخرج خليل للمسرح "القبض على طريف الحادي"، "الهزيمة"، "رحلة حنظلة من الغفلة إلى اليقظة"، "يوم من زماننا"، "قصر الأسكريال"، "السيد والخادمة"، "طقوس الإشارات والتحولات"، "الأيام المخمورة"، زورق يبحر في غابة"، "بلاد أضيق من الحب"، وذلك إلى جانب أعماله في عروض مونودراما "كاليغولا"، "التصريح الأخير لشهريار"، "تداعيات الزمن المر"، ومن مؤلفاته في قالب المونودراما "صوت امرأة"، "أحدب نوتردام"، "موت الحلاج وفرحه"، "القبلة الأخيرة لديدمونة".
 
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