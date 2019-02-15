بالفيديو - بعد محاولة قتلها.. إعلامية لبنانية تكشف التفاصيل وتتنازل عن الدعوى!

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كشفت الإعلامية وخبيرة الأبراج ماغي فرح سراً غير معلن عن محاولة القتل التي تعرضت لها منذ 3 سنوات على يد العاملات في منزلها.



وقالت فرح في حديث لبرنامج "تحت السيطرة" الذي تقدمه الفنانة أروى عبر قناة "الجديد" إن العاملات المنزليات كن يضعن دواء منوماً لها في القهوة والطعام ليتمكن بعد ذلك من الخروج من المنزل.

وأشارت إلى أن ذلك طال والدتها أيضاً وأنها توفيت بسبب أدوية كن يضفنها إلى طعامها وأدت إلى تراجع صحة قلبها.

ولفتت فرح إلى أنه تم سجنهن لمدة عامين قبل إصدار الحكم الذي قد يصل إلى 20 عاماً وأنها تنازلت بعد ذلك عن الدعوى بداعي الشفقة على أولادهن.

ونصحت جميع الأمهات بأخذ إجراءات الحيطة والحذر.





المصدر: لها