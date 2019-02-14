مذيعة الـ "mtv" تُغادر إلى شاشة أخرى!

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كتبت صحيفة "الأخبار": "عُرفت رولا صفا كمذيعة ربط برامج في قناة lbci حيث تولّت مهاماً إعلامية محدودة في مجال البرامج والتقديم. لكن مع عودة قناة mtv إلى البث، انتقلت صفا إلى "شاشة المرّ"، ولم تكن لها أيّ أعمال تلفزيونية بارزة. بل اكتفت بالمشاركة بتقديم البرنامج الصباحي alive إلى جانب مجموعة مقدمين من بينهم كاتيا مندلق، وإيلي أحوش، ورانيا زيادة…



قبل أيّام، غابت رولا عن هذا البرنامج ليتضح لاحقاً أنّها توقفت عن العمل في mtv، وسط تداول أخبار عن انتقالها إلى شاشة أخرى.



وبينما باءت محاولات للتواصل مع صفا بالفشل، أكّد مصدر داخل القناة المحلية لـ"الأخبار" خبر المغادرة، من دون إعطاء أيّ معلومات إضافية".