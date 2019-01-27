صورة جديدة لميريام كلينك بثوب الاستحمام تثير الجدل : '' أنا فضيحة ''

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نشرت الفنانة اللبنانية المثيرة للجدل ميريام كلينك، على "إنستغرام"، صورة بدت فيها وهي ترتدي ثوب الاستحمام وتغطي شعرها بالمنشفة وتحمل في يدها ميكروفوناً.



وأحدثت الصورة ضجة كبيرة، حيث وجه اليها الكثير من المتابعين الانتقادات معتبرين أنه لا داع لأن تظهر بهذه الإطلالة، لتعود كلينك وتنشر مقطع فيديو لها، أرفقته بهذا التلعليق: "لقد غيرت مفهوم الحرية في لبنان. قلبت كل شئ رأساً على عقب".



وأضافت كلينك: "هبّ بلد كامل ليمنعني من أن أكون حرة وأوقفوني وأهانوني معنوياً وكلامياً. إلا أنني وقفت بوجه كل هذا الكره. واليوم تقلدني الكثيرات ويتعرين لكي يتم التحدث عنهن. لكن تأخر الوقت وقد سرقت كل الأضواء... أنا فضيحة".

المصدر: لها