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رانيا يوسف والفيديو " الإباحي" المنسوب إليها!

26
JANUARY
2019
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كشفت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، زيف الفيديو الإباحي المزعوم لها، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم.

وأوضحت رانيا في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" في تلفزيون "إم بي سي مصر"، أن هناك موقعا إلكترونيا غير رسمي يبث من تركيا قرر الزج باسمها في فيديو فاضح.

وأكدت أن الفتاة التي يزعمون أنها هي في الفيديو لا تشبهها على الإطلاق، ولكنهم قرروا كتابة اسمها لزيادة عدد زوار موقعهم.

وتابعت: "اسمي أصبح يدرج في أي مصيبة، وأنا وأطفالي ندفع الثمن، حاولت أفتح الفيديو لم أعرف، وأصبحنا "ملطشة"، وكل يوم الصبح نصحى على خبر سيئ".

وأكدت رانيا يوسف أنها تحدثت مع نقابة الممثلين المصرية، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل المسيئين لها، وستطلب غلق الموقع لأنه غير مصرح به. وأردفت منفعلة: "لابد من محاسبة أي شخص سينقل من هذا الموقع".

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي للفنانة المصرية المثيرة للجدل خلال الفترة الأخيرة، عبر كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن أنه سيتم مقاضاة أي موقع أو صحيفة أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء لها بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال نشر أية أخبار أو صور للتشهير بها، وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات.

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