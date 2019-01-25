برنامج next اصبح محطة يومية وسيرج اسمر تفوق على نفسه

A + A -

اوائل نيوز - منذ اشهر وقناة ال otv اللبنانية تعرض برنامج next الذي يقدمه الاعلامي سيرج اسمر الى جانب عدد من الاعلاميات يومياً من الإثنين الى الجمعة عند الساعة السابعة مساءً وعلى مدار تلك الاشهر استقبل البرنامج العديد من الضيوف التي لم يكن المشاهد ينتظر ظهورهم ببرنامج حواري فني عند الساعة السابعة بخاصة ليشكل البرنامج “تراند” جديد لا يشبه سوى نفسه ولعيد للساعة السابعة رونقها اما الاعلامي سيرج اسمر خلال تلك الاشهر ومن خلال next اثبت مرة جديدة حريفيته بحواره الراقي منتزعاً من خلال اسئلته الحريئة ولا مبتذلة سكوبات عديدة دون احراج الضيف والدخول بزواريب يستعملها البعض لإنتزاع السكوبات من ضيوفهم، اضافة لذلك برنامج next اصبح اليوم محطة يومية تضيء على كافة الاعمال الفنية والثقافية والرياضية وحتى في بعض الاوقات السياسية بأسلوب متميز واعداد رائع ليكسب نجاحاً كبيراً.