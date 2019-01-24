أرزة شدياق تعود إلى الـ OTV

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تعود الشخصية الكوميدية أرزة الشدياق إلى شاشة الـ OTV التي انطلقت منها في برنامج "lol" إلى جانب زميلها هشام حداد.

أرزة التي سبق أن أطلت ليلة رأس السنة ضيفة في برنامج "seriously مش مزح" وأضافت نكهة مرحة إلى البرنامج، ستطل كل حلقة من البرنامج نفسه لتقدم فقرة تحمل اسمseriously مزح.



هذا وسينضم إلى أرزة في الحلقات اللاحقة فرنسوا نعوم الذي يتمتع بخفة ظل وبنكات عفويته مضحكة.

يذكر أن برنامج "seriously مش مزح" يلقى صداً طيباً لدى الجمهور وهو من إخراج شادي حنا إعداد نتالي نعوم وتقديم لوركا سبيتي، زينة زغزغي، زياد نعماني، جوزيف أزرق وفردي عبودي.