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فيديو صادم - سكتة قلبية تنهي حياة هذه الفنانة على المسرح... سقطت أمام الجميع!

23
JANUARY
2019
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تعرضت الفنانة فانيا خليلوفا، رئيسة فرقة "تتار" الروسية، لعارض صحي أنهى حياتها أثناء وقوفها على المسرح.


وحدث ذلك خلال إحيائها إحدى الحفلات في مسرح يقع في مدينة أوليانوفسك الروسية، وهو ما أظهره الفيديو الذي تناقله عدد كبير جداً من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي والذي التقطه أحد حضور الحفل.


وبدت فيه المغنية وهي تؤدي إحدى الأغنيات قبل أن تسقط بشكل مفاجئ مثيرة ذهول الحاضرين.


وتم نقلها مباشرة إلى المستشفى حيث تبين أنها فارقت الحياة بسبب إصابتها بسكتة قلبية. وأحدث الفيديو ضجة كبيرة عبر المواقع حيث عبر المتابعون عن صدمتهم وحزنهم بسبب ما حدث للفنانة الشهيرة.


ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتوفى فيها فنان على المسرح.ففي العام 2000 سقط الفنان السعودي طلال مداح أمام أكثر من 3 آلاف متفرج خلال افتتاح الحفلات الغنائية في مهرجان عسير السياحي.


وتم نقله إلى أحد مستشفيات أبها إلا أن قلبه توقف قبل وصوله. وفي العام نفسه توفي الممثل المصري مصطفى متولي أثناء أداء دوره في مسرحية "بودي غارد"بعدما أصابته أزمة قلبية مفاجئة.


وفي عام 2006 لفظ الفنان المصري غريب محمود أنفاسه الأخيرة أثناء قيامه ببروفات مسرحية "حمام مغربي" على مسرح فيصل ندا.

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