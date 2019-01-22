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رسمياً... المخرجة نادين لبكي إلى الأوسكار!

22
JANUARY
2019
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أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، اليوم الثلاثاء، عن الترشيحات النهائية لحفل جوائز الأوسكار الـ91، الذي سيقام في شهر شباط المقبل.
وأعلن رسمياً عن ترشح المخرجة اللبنانية، نادين لبكي، وفيلمها "كفرناحوم"، لفئة أفضل فيلم أجنبي، إلى جانب الأفلام التالية، "Cold War" و"Shoplifters" و"Roma" و"Never Look Away".

وكان فيلم "كفرناحوم"، اختير من قبل الأكاديمية في شهر كانون الأوّل، ضمن القائمة المختصرة للأفلام المرشحة لجائزة أوسكار في فئة أفضل فيلم أجنبي.

وبذلك الترشيح في هذه الفئة، تحقق نادين لبكي سبقاً، بأن تصبح هي أول إمرأة عربية ترشح لجائزة أوسكار، بعد أن كانت الترشيحات السابقة مقتصرة على أفلام المخرجين العرب من الذكور.

يذكر أن فيلم "كفرناحوم" للبكي ترشح لجائزة أفضل فيلم أجنبي بحفل "غولدن غلوب".

و"كفرناحوم " من إنتاج 2018، ومن إخراج نادين لبكي، وتم اختياره للتنافس على جائزة "السعفة الذهبية" في مهرجان "كان" السينمائي في عام 2018، ولكنه فاز بجائزة لجنة التحكيم.

ويروي الفيلم قصة "زين"، وهو صبي لبناني يقاضي والديه بسبب "جريمة" إهدائه الحياة، بسبب ظروفه القاضية، وإهمالهما له.

ويتتبع الفيلم حياة "زين" في الشوارع، مرورا بأن يكون "شخص بالغ" يبلغ من العمر 12 عاما، يهرب من والديه المهملين، ويتمكن من العيش في الشوارع بدهائه، ثم يعتني باللاجئين الإثيوبيين "رحيل" وابنها الصغير "يونس"، حتى يتم القبض عليه في جريمة، ويسعى لتبرئة نفسه في المحكمة.

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