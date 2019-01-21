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جان صليبا لبرنامج next: عمار باشا هو مجرد طفل

21
JANUARY
2019
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- عمر دياب أزعر ومن اوسخ الاشخاص 
- يهتم بالبشرة
 
 
طل المنتج والملحن اللبناني جان صليبا ضيفا على برنامج next الذي يقدمه الاعلامي سيرج اسمر وزميلته اماني مهدي على شاشة او تي في. 
 
يبدو ان صليبا لم يتخلص حتى اليوم من المشاكل فقد اكد بان هذه الاخيرة تاتي من حيث لا يدري، بمجرد انه يقدم مادة دسمة ولكن في الوقت عينه هو على استعدادا كاملا على الرد والاجابة من دون اي تردد.
ففي ما يتعلق بتوقيف جان صليبا اغنية 'حب جنون' للفنان عمار باشا،
 اعرب عن موقفه الصارم الذي اكد فيه بانه دفع حقوق الاغنية وطالب بتوقيفها بسبب السكوب الصحفي المفتعل من قبل عمار باشا عبر استغلال اسمه والمواد الدسمة التي يقدمها، مشددا صليبا على انه لم ياخذ اعمال من درب احد وعمار باشا هو مجرد طفل.
 
من ناحية اخرى وضح صليبا سبب الخلاف مع الفنان ربيع بارود على اغنية 'قلبي تعبان'، متهما سعيد سرور بانه كاتب وملحن مزيف اذ باع عمله مرتين المرة الأولى كانت لبارود اما ثانية فكانت من نصيب صليبا.
 
وبالنسبة للعقد الذي وقعه مع الفنان عامر زيان وصفه بالعقد الناجح اذ اعتبر زيان نجم موهوب بامكانه تحقيق ذاته لهذا السبب وقع الاختيار عليه. 
وهو ما زال يععمل مع النجمة ميليسا، واصفا اياها بالوفية بسبب غياب عقود العمل ما يدل على وجود علاقة ثقة متينة تجمعهما. 
 
كعمل جديد اختار صليبا مستحضرات تجميلية جديدة باسمه الخاص، ابتدت الفكرة عن طريق الصدفة لتنتهي بمشروع كبير يعنى بالبشرة، انطلق في دبي وقريبا في لبنان. 
 
صليبا الذي يكره عمرو الدياب من بعد الخلاف الكبير الذي حصل بينهما بسبب صدور مذكرة توقيف بحقه في الدعوى التي كان عمر دياب قد تقدَّم بها إلى النيابة العامة في لبنان ومدير أعماله تامر عبد المنعم، من بعد مرور ٩ سنوات لاتزال الدعوة مستمرة بينهما مما ادى الى خسارة صليبا مبلغ من المال لا يقل عن 450 الف دولار، ناعتا عمرو الدياب ''بالازعر'' و بانه من ''اوسخ الاشخاص''. 
 
وعن اعماله المستقبلية، كشف المنتج اللبناني عن مفاجاة احياء ميليسا، ابو ومعن برغوث حفلة عيد العشاق، كما وعد من منبر next بعمل جديد في عيد الفصح سيفصح عنه من بعد اجراء العمليات الروتنية الخاصة له.
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