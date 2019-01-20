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ماذا كشفت سيرين عبد النور عن "الهيبة" 3 وإطلالتها فيه ؟!

20
JANUARY
2019
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كشفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور ما سيكون عليه شكلها في مسلسل "الهيبة" بجزئه الثالث.

وقالت إنها قرأت 80 في المئة من مشاهدها وإنها تشعر بالفضول لمعرفة ما سيحدث. وعن الإطلالة التي ستظهر بها في العمل أشارت إلى أنها قد تعتمد الشعر الطويل، لافتة إلى أن الكثير من النجمات ظهرن بشعر قصير مؤخراً.

وذكرت في لقاء أجري معها ضمن تقرير لبرنامج "ذا إنسايدر" الذي يعرض على شاشة قناة دبي، أنها قامت بقص شعرها أثناء مشاركتها في مسلسل "سيرة حب". إلأ أنها كشفت أنه لا يمكنها اللعب باللون وأن تغيير اللوكات لا يليق بها، مضيفة أنه يتم النظر في موضوع الإطلالة من أجل أخذ القرار النهائي.

ويذكر أن الاستعدادات تجري من أجل بدء تصوير المسلسل الذي حقق نسبة مشاهدة عالية بجزأيه الأول والثاني.

ويشار إلى أن الجزء الثالث يحمل عنوان "الهيبة الحصاد" ويتولى إخراجه السوري سامر البرقاوي.

وكانت أخبار أفادت بأنه تم تسريب جزء من مضمون الحلقة الأولى حيث أشير إلى أن "عليا" زوجة "جبل" تصاب خلال حدوث انفجار وأن الأخير يهرب إلى بيروت حيث تبدأ علاقته بالشخصية التي تجسدها سيرين عبد النور. إلا أن هذا يبقى في إطار الشائعات والتخمينات.

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