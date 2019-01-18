وفاة فنان عربي شهير بعد تدهور حالته الصحية!

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توفي صباح اليوم الجمعة الفنان المصري سعيد عبد الغني عن عمر يناهز 81 عامًا بعد صراع مع المرض.

وكانت الحالة الصحية للفنان المصري قد تدهورت، حيث تعرض لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها لأحد المستشفيات العسكرية للعلاج.

وقال نجله الفنان أحمد سعيد إن والده أصيب بالتهاب رئوي حاد، وتم نقله إلى العناية المركزة، حيث ما لبث أن فارق الحياة.

إشارةً الى أن عبد الغني ولد في 23 كانون الثاني 1938 في قرية "نوسا البحر" بالدقهلية شمال مصر، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1958، واتجه للعمل في الصحافة، حيث التحق بصحيفة الأهرام، ثم انتقل للقسم العسكري ليعمل مراسلا عسكريًا، وخلال تغطيته لأحداث حرب العام 1967 تعرض لصدمة شديدة عقب رؤيته لجثث الجنود المصريين، وقد قتل عدد من أصدقائه أمامه.

بعد الحرب عاد عبد الغني لمنزله، وقد أصيب باكتئاب حاد، ورفض منذ تلك اللحظة ارتداء أي لون غير اللون الأبيض، لكراهيته للون الأسود الذي يذكره بالحداد على أصدقائه، ثم طلب من رؤسائه بالصحيفة ألا يعود للعمل كمراسل عسكريّ مرة أخرى، فتقرر نقله للقسم الفني.

وهناك تعرف إلى كبار الفنانين المصريين، وعشق الفن، واتجه للعمل فيه بجانب الصحافة، وخلال تلك الفترة تزوج من شقيقة الفنانة الراحلة زهرة العلا، وعمل في فرقة مسرحية، وظهر للمرة الأولى في السينما مع المخرج يوسف شاهين في فيلم "العصفور" عام 1972، ثم تبعه بدور آخر في فيلم "المذنبون"، وبعدها توالت أعماله.

المصدر: البيان - اليوم السابع