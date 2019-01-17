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ميرا طفيلي لNEXT: لم أطل مع مايا رعيدي لهذا السبب

17
JANUARY
2019
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- ريما فقيه لم تنشر أي دعم لي لهذا السبب
- أطالب بتخفيض القيمة المضافة
- يلفتني هشام حداد ودايفد بكهام
 
 
 
طلّت وصيفة ملكة جمال لبنان ومهندسة الديكور ميرا طفيلي ضيفة على برنامج Next على قناة الOTV الذي يقدمه الاعلامي سيرج أسمر وأماني مهدي.
 
طفيلي التي تكره أن تستيقظ باكراً تعشق المنقوشة اللبنانية واللون الأحمر، اعترفت أنها قامت بعملية تجميلية واحدة، وصرحّت أن لا عقد مفروض عليها من لجنة ملكات جمال لبنان.
 
في حفل انتخاب ملكة جمال العالم فقد خسرت القليل من وزنها بسبب التّعب.
أما التحدي الأكبر هو أن مصمم الأزياء عقل فقيه قام بتصميم وتنفيذ الفستان بظرف ستة أيام.
 
أما جمعية SOS فتعتبرها عائلتها طالما هي تربّت تحت أجنحة القيمين عليها وهناك عدة مشاريع ستعود أرباحها وريعها لهذه الجمعية المُفضلة عليها.
 
ميرا شكرت الMtv لدعمها لها دائماً خاصةً أنها أطلّت على منبرها كأول اطلاطة، وبالنسبة لموضوع محاربة القناة لريما فقيه عن طريق مايا رعيدي فضّلت عدم التعليق.. علماً أن ريما فقيه تتابعها بكل تفاصيل اطلالاتها وقد دعمتها بوقت انتخاب ملكة جمال العالم لا من خلال تنزيل أي دعم على مواقع التواصل الاجتماعي (بسبب أن هناك محطة غير الMTV تهتم بهذا الحدث) بل أرسلت لها رسائل مفعمة بالايجابية خلال الفترة التي كانت فيها وحيدة تمثل فيها لبنان وقد كشفت عن هاتفها عن رسائل فقيه.
 
كرجل اختارت طفيلي دايفد باكهام.. وهشام حداد كمقدم برامج يضحكها وتحبه كثيراً. بالمقابل، لم تقبل دعوة برنامج "بيت الكل" مع عادل كرم في حلقة مشتركات ملكة جمال لبنان ومايا رعيدي فهي كانت ضيفة البرنامج في حلقته الأولى سابقاً.
  
على صعيد الوطن فهي تطالب بتخفيض القيمة المضافة (TVA) وقيمة ربطة الخبز كي يعيش الشعب اللبناني. أما أجمل ملكة جمال اختارتها دينا عازار.
 
وفي نهاية اللقاء شكرت ايلي هادو مزين الورود على الباقة التي قدمها لها.
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