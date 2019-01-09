"إسكال" يفتتح العام الجديد بكندا

A + A -

تصحيحاً لما ورد في إعلان الصحف عن حلقة برنامج "إسكال" عن اللبنانيين في لوس انجلس، تفتتح الزميلة ريميال نعمة العام 2019 بحلقة جديدة من برنامج "اسكال/ لبنان بالدني" ولكن من كندا وفي إضاءة على الجالية اللبنانية في مونتريال (الجزء الأول) ودورها الفاعل اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وحتى سياسياً وهو المجال الذي برزت فيه أسماء عديدة على الصعيدين النيابي والبلدي.

يتميز اللبنانيون في مونتريال وهي أكبر مدن مقاطعة كيبيك بعددهم الكبير والذي يتخطى الـ 200 ألف، كما بحضورهم المؤثر في المجتمع الكندي، وتعتبر هذه الحلقة واحدة من سلسلة حلقات صورتها نعمة في كندا، وفيها ايضاً اطلالة خاصة على مؤتمر الطاقة الإغترابية الذي عقد في مونتريال.

تبث الحلقة هذا الخميس في 10 ك2 الساعة 8:30 مساءً على الـ OTV ويعاد بثها الجمعة 11 ك2 الساعة 3:30 صباحا (8:30 مساء بتوقيت كندا) والساعة 3:30 بعد الظهر والاحد 13 ك2 الساعة:3:30 بعد الظهر بتوقيت بيروت

https://www.youtube.com/watch?v=dqjslcE8PPs