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بالأسماء - إعلان الفائزين في جوائز "غولدن غلوبز"

7
JANUARY
2019
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في فوز غير متوقع على فيلم "مولد نجمة" (إيهستار إيز بورن)، تُوج الفيلم الموسيقي "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي) بجائزة "غولدن غلوبز" كأفضل فيلم درامي، في حين حصل فيلم "كتاب أخضر" (غرين بوك) على جائزة أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي.

 

وفاز النجم الأميركي المصري الأصل، رامي مالك بجائزة أفضل ممثل في فيلم درامي، عن دوره في فيلم "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي)، في حين فازت جلين كلوز بجائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي عن دورها في فيلم "الزوجة" (ذا وايف).

 

فضلا عن ذلك، فاز الممثل كريستيان بيل بجائزة أفضل ممثل كوميدي أو ممثل موسيقي عن دوره في فيلم "النائب" (فايس) والذي أدى فيه دور نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني.

 

أما أوليفيا كولمان فنالت جائزة أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي عن دورها في فيلم "المفضلة" (ذا فيفوريت).

 

ونال المخرج المكسيكي، ألفونسو كوارون، جائزة أفضل مخرج عن إخراجه فيلم "روما" (روما). كما فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية.

 

وأحرز ماهر شالا جائزة أفضل ممثل مساعد عن الدور الذي لعبه في فيلم "كتاب أخضر" (غرين بوك)، في حين فازت ريجينا كينغ بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "لو كان بوسع بيل ستريتالحديث" (إف بيل ستريت كود توك).

 

وحصل فيلم "الرجل العنكبوت: في عالم العنكبوت" (سبايدر-مان: إينتو ذا سبايدر-فيرس) على جائزة أفضل فيلم رسوم المتحركة.

 

وحصلت نجمة البوب، ليدي غاغا على جائزة أفضل أغنية أصلية عن أغنية "ضحل" (شالو) في فيلم "مولد نجمة" (إيه ستار إيز بورن).

 

وفاز مسلسل "الأمريكيون" (ذي أمريكانز) بجائزة أفضل مسلسل درامي، في حين فاز مسلسل "على طريقة كومينسكي" (ذا كومينسكي ميثود)بجائزة أفضل مسلسل كوميدي أو موسيقي.

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