ملحم رياشي ينسحب من "ديو المشاهير"... هذا ما حصل

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قُبيل إعلان مقدّمة برنامج ديو المشاهير ("أم تي في")، أنابيلا هلال نتيجة تصويت الجمهور وإنهاء السهرة، تقدّم وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي منها، وأعلن انسحابه من البرنامج، مقدّماً الجائزة المالية لمؤسسة "كاريتاس لبنان".



الرياشي مازح هلال قائلاً في البداية إنه سينسحب لأنّ عضو لجنة التحكيم أسامة الرحباني منحه "No"، ثم ضحك وأكد أنّ انسحابه جاء نتيجة انشغالاته وكثرة أسفاره، لا سيما أنه سيسافر إلى الكويت الاسبوع المقبل، ولا يريد بذلك التخلّف عن حضور التمارين أو عما يفعله زملاؤه في البرنامج.



وشكر الرياشي لجنة التحكيم والمحطة، وتمنّى التوفيق للجميع.