بالفيديو: أيمن زبيب ينهار بالبكاء في أحد شوارع إسطنبول... ماذا حصل؟!

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لها - تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان اللبناني أيمن زبيب أثناء وجوده في شارع تقسيم في اسطنبول.

وبحسب مجلة "لها"، بدا زبيب في الفيديو وهو يقف مستمعاً إلى عزف وغناء أحد فناني الشارع، فقام بمسح دموعه بيده قبل أن يطلب محرمة ورقية بعد أن بكى من شدّة التّأثّر.

وبدا التأثر واضحاً على زبيب، الأمر الذي أحدث ضجّة على مواقع التواصل، حيث أثنى كثير من المشاهدين على رهافة إحساس الفنان فيما اعتبر آخرون أن الأغنية لا تستحق كل هذا البكاء.

والتقط الفيديو على هامش حفل أحياه زبيب في اسطنبول.