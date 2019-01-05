living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد إليسا.. نجمة جديدة تكشف: محرومة من الإنجاب!

5
JANUARY
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
الجرس - فنانة جديدة تكشف أنها محرومة من الحمل والإنجاب ومعلنتا إيمانها بالله.
 
فقد كشفت النجمة السورية شكران مرتجى أنّها حُرمت من الإنجاب مثل النجمة إليسا.  وأوضحت شكران أنّها لا تعتبر ذلك نهاية العالم، قائلةً: "أنا أؤمن أن الله يعطي كل شيء ويأخذ كل شيء ولكل منا نصيبه. لست مع أو ضد تبني الأطفل، لكن أنا ضد ذلك في مجتمعاتنا العربية التي لا تحتمل مثل هذه الفكرة، مجتمعنا قاسٍ جداً ولا يتقبل الآخر، فكيف على الأطفال الذين من الممكن أن يتم تبنيهم؟". 
 
ولم تشرح شكران أسباب حرمانها من الإنجاب، فلم تروِ ما حصل معها. 
 
وعن حياتها الشخصية الغامضة، قالت شكران: "إنها حياتي الشخصية، فهي خاصة وملكي أنا، ولا أحب أن أتكلم بهذا الموضوع، الجمهور له علاقة بحياتي الفنية والعملية فقط، أما حياتي الشخصية مرتبطة بآخرين وأحترم خصوصيتهم. هناك الكثير من النجوم كفاتن حمامة، شادية وغيرهما لم نعرف شيئاً عن حياتهن الشخصية. أنا اخترت هذه المهنة، إذاً أنا تحت الضوء، فيحق للجمهور أن يعرف أخباري العملية فقط".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout