بالفيديو - ميريام فارس تنهار بالبكاء على المسرح!

لحظة إطلالتها على المسرح انهمرت دموع الفنانة اللبنانية ميريام فارس، وذلك عقب ظهورها بعد غياب لإحياء حفل رأس السنة في مدينة دبي.

وفور رؤيتها للجمهور في الحفل، احتضنت ميريام فارس شقيقتها ومديرة أعمالها رلى وبكت متأثرة باستقبال الجماهير لها وتصفيق الناس وطريقة استقبالهم ولهفتهم عليها.

اشتد التصفيق والصراخ، من الجمهور يحيي ويشجع ميريام، التي ساعدتها شقيقتها واستمر التصفيق إلى أن وقفت ميريام وغادرت شقيقتها المسرح.

ميريام فارس القوية لا تزال تعاني من التجربة القاسية التي عانت منها طويلاً ومنذ ما قبل اختفائها حيث مرض أحد أفراد الأسرة وكانت اعتذرت في اللحظة الأخيرة عن إحياء مهرجان لها لكننا آنذاك لم نكتب لأن ميريام لم ترغب بذلك وها نحن الآن تكتب دون ذكر من كان المريض الذي حملوه من مستشفى إلى أخرى بحثاً عن علاج.

ميريام فارس تعاني منذ سنتين وخبأت كل معاناتها وها هي تعود لتستقبل الحياة من جديد ومن حقها أن تبكي فرحاً وتأثراً.

(الجرس)