كارمن شماس وتوقعات الابراج لعام 2019

A + A -

الحلقة الاخيرة من “بلا طول سيرة” لسنة 2018 خصصها زافين كعادته كل سنة للتوقعات لسنة 2019 على المستويين اللبناني والعالمي، والتوقعات لكل برج من الابراج الـ12 مع عالمة الفلك كارمن شماس، مع وقفتين لاحداث السنة الماضية، والشخصيات التي رحلت خلال السنة.

في غرفة العمليات، وقفة مع ريتا فغالي ورالف هيبة اللذين اوجدا ماركتين محليتين لصناعة الجوارب: “كلسي” و”سيكاسوك”، تلاقيان رواجا بين الشباب.

رالف بدأ العمل منذ سنة، تخصص في مجال إدارة الاعمال لكنه مؤمن بانه مبتكر وقيادي اعمال، واختار العمل في مجال الجوارب لانه مهتم كثيرا بهذا الموضوع، وكان يجد صعوبة في التفتيش على جوارب بسعر جيد ونوعية وتصاميم خلاقة، فوجد الحل بابتكار وتصميم جوارب.

ريتا بدأت بالعمل في ايار الماضي. كانت تعمل في قسم الموارد البشرية في شركة اجنبية، وكان يلفت نظرها ان مديرها يرتدي جوارب مميزة وملونة، وقررت ان تنطلق في رسم تصاميم للجوارب.

واكد رالف وريتا ان هناك اقبالا كبيرا على الجوارب التي يصممانها، وهي متوافرة اونلاين.

وتم عرض تقرير عن تطور موضة الجوارب في العالم.

الفقرة الرئيسية مع كارمن شماس حول كتابها عن الابراح لسنة 2019، وهو كتابها العشرون في هذا المجال. واوضحت كارمن انها لن توقف اصدار الكتب عن الابراج، حتى ولو كان مبيع الكتب خف بعد الربيع العربي وأثّر على كل سوق الكتاب وليس كتب الابراج فقط.

كارمن قالت ان سنة 2019 ستتأثر بكوكبي اورانوس وزحل، وستشهد تقلبات على الصعيد الاقتصادي، وبدأنا منذ 2018 نرى دولا تعاني على الصعيد الاقتصادي. وقالت ان البرج الاكثر حظا هذه السنة هو برج القوس، والاقل حظا هو الجدي الذي سيعيش تقلبات كثيرة.

وفي وقفة مع كل برج من الابراج، كانت التوقعات الآتية:

برج الحمل: نجاحات ومسؤوليات

مهنيا: ستكون سنة نجاح وتوسع. وستفتح ابواب السفر والهجرة. هو من الابراج المحظوظة لسنة 2019 بعد سبع سنوات ذاق فيها الاهوال.

عاطفيا: الوضع الشخصي او العائلي بحاجة الى اهتمام اضافي بسبب ضغوط جديدة.

صحيا: يتحسن الوضع الصحي لدى الكثيرين بعد مروره بظروف عرف فيها نقاط الضعف لديه.

برج الثور: تأكيد مواقع وانجاز

مهنيا: عام التقدم بخطى ثابتة نحو الافضل، سيفتح الابواب امام مكافآت ممتازة. انه عام التألق والشهرة.

عاطفيا: سنة واعدة. يسهل تسوية الخلافات بهدف تعزيز الروابط.

صحيا: قد يهتم كثيرا للانضمام الى ورشات للتأهيل الذاتي وللتخلص من السموم الجسدية.

برج الجوزاء: خطوة كبيرة نحو النجاح

مهنيا: سيكون محاطا بافضل الفرص. بانتظاره ارتباط مهني جديد.

عاطفيا: سنة اللقاءات المثمرة. موعد مع سلسلة احداث ايجابية.

صحيا: لعدم اهمال أي عوارض صحية.

برج السرطان: فرص وتقدم وأولويات جديدة

مهنيا: يلفت الانظار بسبب اصراره على شغل مراكز عالية.

عاطفيا: استعادة الثقة بين الاحباء. انفراج في ازمة عالقة.

صحيا: افضل من السنة السابقة. لا مشاكل صحية هذه السنة.

برج الاسد: عام المفاجآت

مهنيا: لديه مفاجآت كبيرة. حظ وفرص جيدة لأغلبية مواليد البرج. يواجه منافسة قوية تدفعه الى مضاعفة الجهود.

عاطفيا: سنة مهمة على الصعيد العاطفي. سنة مصالحات وتسويات وارتباطات وافراح.

صحيا: لا مشاكل صحية.

برج العذراء: تفوق وانتشار

مهنيا: سنة كثيرة الحظوظ. لن يواجه أي عوائق. لعدم تضييع الفرص الايجابية للتطور والتقدم. يتمكن من تحقيق حلم كبير.

عاطفيا: اجواء من الحب والرومانسية. ازدهار علاقة جدية.

صحيا: لن يعاني من مشاكل كبيرة.

برج الميزان: خليط من الحظوظ

مهنيا: صفحة جديدة وواعدة بالتقدم والازدهار. سنة مثمرة وحاسمة. يفخر بانجازاته.

قد تفتح امامه ابواب السفر.

عاطفيا: تعزيز العلاقات العائلية. ارتباط او زواج.

صحيا: ضغوط ليست بجديدة، وامور صحية عابرة تسبب القلق في بعض الاحيان.

برج العقرب: أرباح ومواجهات

مهنيا:عام الارباح والمكاسب وسيحمل مكافآت عديدة على كل الصعد.

عاطفيا: سنة استقرار لمن يبحث عن الاستقرار.

صحيا: يتخلص من التعب الذي عانى منه طيلة 7 سنوات.

برج القوس: حظوظ كبيرة

مهنيا: سنة ممتازة. سنة الحظوظ الكبيرة تقلب الظروف لصالحه. عام التغيير والانفراجات والاحتفالات.

عاطفيا: استعداد للحب. تخطيط للمستقبل. حياة عائلية اقوى.

صحيا: بكامل طاقته ومستعد لكل التغييرات.

برج الجدي: السهل الممتنع

مهنيا: يحتاج الى شيء جميل يلطّف حياته. يجب ان يجد مغزى لحياته. سنة اجتهاد ومثابرة. سنة معقدة بعض الشيء.

عاطفيا: قد لا تصمد العلاقات غير المستقرة امام تجارب هذا العام.

صحيا: ظروف قاسية على الوضع الصحي بالامكان تخطيها بالهدوء والاهتمام الشامل بالوضع الصحي.

برج الدلو: احتراف وانتشار

مهنيا: لا تزال الفرصة مناسبة لاحراز الشهرة والانجازات، ومتابعة مسيرة النجاحات.

سنة خالية من المطبات. هو شخص مبدع وافكاره مبتكرة.

عاطفيا: سنة القرارات والخطوات النهائية للوصول الى السعادة الشخصية.

صحيا: اجمالا لا مشكلة صحية.

برج الحوت:عام التطور

مهنيا: تغييرات جذرية في حياته. كثرة نجاحات وانجازات. لا حدود لنجاحه. يصل الى قمة او اكثر.

عاطفيا: طمأنينة واستقرار. ارتباط، زواج او سفر. سنة مهمة وايجابية على الصعيد العاطفي. الجميع يريدون التقرب منه، وعليه ان يختار الانسب والانجح له، وليس غريبا ان يحب من برج الجوزاء.

صحيا: قد يضطر الى التعامل مع بعض المشاكل النفسية.

بعد الأبراج وقفة مع الضيوف المؤثرين الذين استضافهم البرنامج خلال الاشهر الماضية، وماذا يحصل خلال الاستراحات الاعلانية من أحاديث ومواقف طريفة. وردا على سؤال ان الزميلة ماغي فرح تعتبر ان كتابها عن الفلك هو الاكثر مبيعا، قالت كارمن: “للجميع الحق بان يقول ان كتابه الاكثر مبيعا والاكثر شهرة. وانا ايضا اقول ان كتابي هو الاكثر مبيعا”.

علما ان زافين اختار النائب السابق غسان مخيبر وجه العام 2018، واهدى حلقة الميلاد السابقة الى الجمعية اللبنانية لنشر الموسيقى الاوركسترالية “لو بام” التي أسسها مخيبر ويراسها.

وقال زافين انه اختار مخيبر لانه كان واحدا من انشط النواب المشرعين في مجلس النواب السابق، وقد اخرجته الانتخابات العامة من المجلس الجديد، وهذا ما قد يعتبر مؤشرا قد يلخص سنة 2018.

إشارة الى ان زافين يختار شخصية العام او نجم العام في الحلقة الميلادية نهاية كل سنة.

وختام حلقة اخر السنة كان تحية الى شخصيات غابت خلال عام 2018، وابرزها: نهاد طربية، جوزف الهاشم (زغلول الدامور)، مصطفى ناصر، موسى المعماري، غابي لحود، فرناندو عرنيطة، روبير الحلو، اميلي نصر الله، جورج مسوح، مي عريضة، جورجيت النابلسي، علي قانصو، فارس ملاعب، سحر طه، روبير فرنجية، عادل شاهين، الاميرة الصغيرة، زياد ابو عبسي، امل حمادة، غيفن فورد وموريس عواد.