تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد!

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علمت "لها" أن الفنان رامز جلال يواجه أزمة كبيرة بعد تسريب فكرة برنامجه الجديد والذي ينتمي إلى نوعية برامج المقالب ، فقد أصبحت الفكرة معروفة بين أغلبية النجوم .

رامز جلال والذي لم يصور أي حلقة من البرنامج يفكر في البحث عن فكرة بديلة لبرنامجه بعد تسريبها، والتي تقوم على إعطاء مشروب به مادة مخدرة تجعل الضيف ينام وعندما يستيقظ يجد نفسه في قبر ، ولكن ضيق الوقت أصبح بمثابة تحدي كبير بالنسبة له خصوصًا وأن تصوير ثلاثين حلقة يستغرق وقت كبير .

وكان رامز جلال قد خاض سباق الدراما الرمضاني الماضي من خلال برنامج رامز تحت الصفر ، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية.

(لها)