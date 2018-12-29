لماذا وصفت ماجدة الرومي حفلتها في السعودية بالأصعب؟

A + A -

أطلت المطربة ماجدة الرومي في ليل "شتاء طنطورة"، وتمنت فيما لو كانت عصفورة أو شجرة، على حد وصفها.



وفي إطلالتها الأولى بالسعودية قالت للجمهور: "هذه أصعب حفلة عملتها بحياتي من غير شر في هيبة بها الجمعة.. اليوم صار قلبي بيدق بيدق يدق صرت أقول ياليتني عصفور ياليتني شجرة ياليت أرجع للبيت"، حيث شهدت الليلة الطربية متابعة عدد من المسؤولين، على رأسهم وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري، وحضور شخصيات سعودية ولبنانية من مختلف الصعد.

في حين قدمت النجمة ماجدة الرومي 14 أغنية، افتتحت المساء بأغنية وطنية بعنوان (بلادي أنا)، ثم رحبت بالحضور والجمهور وقالت: "يدوم عز هالبلد".