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حصاد النجوم 2018

29
DECEMBER
2018
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لم يمض 2018 من دون أن يأخذ معه عدداً من المشاهير والنجوم العرب. ودّع اللبنانيون المغني نهاد طربيه إثر أزمة قلبية ألمّت به، والمغنية والممثلة إلهام فهد التي اشتهرت باسم «الأميرة الصغيرة»، والممثلة والإعلامية المخضرمة نهى الخطيب سعادة. كما شكّلت جريمة قتل المذيع البريطاني غافين فورد في شقّته في بيت مري صدمة كبيرة، وكذلك الأمر بالنسبة الى نجمة السوشال ميديا أمل حمادة التي تعرّضت لجلطة دماغية.

أما مصر، ففقدت جميل راتب بعد صراع طويل مع المرض وفشل رحلة علاجه الأخيرة في باريس، و«سمراء السينما» مديحة يسري التي تردّد أنّها كانت مصابة بالزهايمر في أيامها الأخيرة. كما غابت ضحكة محمود القلعاوي، قبل أن تُحدث وفاة الممثل ومغني الأوبرا حسن كامي ضجة غير متوقعة بسبب النزاع على مكتبة «المستشرق» التي كانت يملكها وتحوي كتباً ومقتنيات نادرة.

قائمة الغيابات المصرية، تشمل كذلك أحمد عبد الوارث، ومحمد متولي، وعادل أمين، ومحمد شرف، هياتم، ومدحت مرسي، وغنوة شقيقة المغنية أنغام، والممثل ماهر عصام بعد إصابته بنزف حاد في الدماع، وسهام فتحي، وآمال فريد، والمؤلف والمنتج سمير خفاجي، والمخرجة مها عرام. سوريا ودّعت الممثلة مي سكاف إثر إصابتها بنوبة قلبية في باريس، والكاتبة ابتسام أديب، والدة النجمة سلاف فواخرجي، والممثلين دينا هارون وأكرم التّلاوي. رحيل الممثل الأردني ياسر المصري في حادث سير بعد تطوّعه لإصلاح سيارة معطلة، صدم الرأي العام، وشكّلت وفاة مواطنه وزميله ماجد الزواهرة مفاجأة أيضاً، فيما فُجعت الساحة الفنية العربية بوفاة النجم الجزائري رشيد طه في باريس.

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