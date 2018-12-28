living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماجدة الرومي أحيت حفل افتتاح مهرجان شتاء طنطورة بمدينة العلا

28
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 أحيت الفنانة ماجدة الرومي حفل افتتاح مهرجان "شتاء طنطورة"، الذي يقام في مدينة العلا السياحية بالمملكة العربية السعودية، في حضور وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وعدد كبير من المسؤولين السعوديين.

وحضر إلى المملكة العربية السعودية خصوصا لحضور هذا الحفل، الرئيسان أمين الجميل وميشال سليمان، الرئيس فؤاد السنيورة، الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الاعلام ملحم الرياشي، السياحة اواديس كيدانيان، التربية والتعليم العالي مروان حمادة، والدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، السفيران السعودي والاماراتي في لبنان وليد بخاري وحمد سعيد الشامسي، النواب: ميشال معوض، سامي فتفت وائل ابو فاعور وديما جمالي، الوزيران السابقان بطرس حرب وابراهيم شمس الدين، النائب السابق فارس سعيد، نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقيب المحررين جوزف قصيفي، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، رئيس المجلس البلدي لبيروت جمال عيتاني، السيدة منى الهراوي، مديرة "الوكالة الوطنية للاعلام" لور سليمان صعب، أمين عام تيار "المستقبل" أحمد الحريري، رئيس الهيئات الاقتصادية رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان محمد شقير، الدكتورة مي شدياق، الفنانون: نجوى كرم، وليد توفيق، راغب علامة، وأسامة الرحباني وشخصيات فنية واعلامية.

الرومي
وفي بداية الحفل، قالت الرومي: "أفتخر بالغناء في هذا البلد الحبيب الذي نقدره ونحترم شعبه كثيرا. في قلبي كلام كثير، لا أعلم من أين أبدأ. هذه الأرض، التي قبل أن تخص قلوبنا، نحن نحسبها منذ زمن على ضمائرنا، إذ أصبح لنا فيها بيوت وأهل، تماما كما في بلدنا".

أضافت: "بكل الوفاء الموجود في قلبي وبكل صدق، أتمنى أن تبقى هذه الأرض الطيبة عاصمة للخير، وأن يبقى دارها دار العز وسيوفها سيوف النصر، وأن تبقى أيضا البهية الأبية العربية العزيزة على الله وعلى قلوبنا جميعا، أدام الله عزكم".

وأطربت الرومي الجمهور بأجمل أغانيها.


وزير الثقافة السعودي
قبل بدء الاحتفال، تحدث وزير الثقافة السعودي فأشار إلى أن "التعاون مع اللبنانيين وثيق في مجالات مختلفة"، وقال: "إن السنة المقبلة ستكون أفضل لمهرجان شتاء طنطورة، وما تشاهدونه اليوم مجرد بداية".


بخاري
من جهته، أشار إلى أن "الحلة التي ترتديها السعودية في مهرجان شتاء طنطورة تتلاءم مع رؤية المملكة 2030"، لافتا إلى أن "ردات الفعل حول المهرجان ايجابية جدا"، مرحبا ب"الوفود اللبنانية المشاركة".

الشامسي
من جهته، لفت الشامسي إلى أن "المملكة يهمها أن تجمع اللبنانيين، وهي متواجدة في العمل الخيري والتوافقي"، متفائلا ب"مستقبل المملكة التي تمشي بخطى سريعة في المجالين الثقافي والسياحي".

الرياشي
بدوره، رأى الرياشي أن "الجولة اليوم في مدائن صالح مميزة"، وقال: "تعرفنا على تاريخ مميز".

كيدانيان
ورأى كيدانيان أن "مدينة العلا تم تغييرها وتحويلها الى نقطة جذب"، وقال: "هذا الاهتمام بالسياحة والآثار سيحول المملكة إلى مكان سياحي تراثي وثقافي مميز".

أبو فاعور
وتحدث أبو فاعور فقال: "إن سنوات الجفاء التي فرضت على السعودية ولبنان، نتيجة ظروف سياسية أصبحت خلفنا، فنحن على أبواب مرحلة جديدة، حيث ستكون المملكة حاضرة في لبنان، كما كانت حاضرة سابقا".

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout