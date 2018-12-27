مذيعة "الجديد" تودع المشاهدين ..

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توجهت مذيعة الأخبار ميشا جاويش، في ختام نشرة أخبار الظهيرة على قناة "الجديد"، اليوم الخميس، بكلمة وداعية مؤثرة إلى المشاهدين، قبيل إستعدادها للإنتقال الى محطة تلفزيونية أخرى خارج لبنان في الايام القليلة المقبلة.

وقد شكرت جاويش في كلمتها رئيس مجلس ادارة "الجديد" تحسين خياط ونائب الرئيس كرمى خياط ومديرة الاخبار والبرامج السياسية في القناة مريم البسام وكل فريق عمل القناة على دعمهم واحتضانهم لها خلال مسيرتها في المحطة، اضافة الى دعم المشاهدين لها.