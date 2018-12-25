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ميغان ماركل كانت تشتري ملابس رخيصة... هكذا ابتكرت طريقة للتخلص منها قبل الشهرة

25
DECEMBER
2018
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لها - كشف موقع مجلة"فانيتي فير" أن دوقة ساسكس ميغان ماركل كانت تقصد المتاجر التي تبيع الملابس بأسعار رخيصة قبل أن تحقق الشهرة من خلال مسلسل Suits.
 
ونقل عن مصدر قوله إن الدوقة قررت قبل المشاركة في العمل تقديم تلك الملابس لأشخاص آخرين.
 
وأشار في تقريره إلى أنها نظمت لذلك حفلاً دعت إليه صديقاتها. وخلال الأمسية تخلصت من كل الملابس التي لا تعجبها من خلال تقديمها إليهن.
 
وهكا تمكنت، بحسب الموقع، من شراء ملابس أخرى جديدة موقعة من علامات فاخرة. ويشار إلى أن شقيقة ميغان أرسلت إليها مؤخراً بطاقة معايدة لمناسبة أعياد نهاية العام.
 
وكتبت فيها بحسب صحيفة "ذا ميرور": "عزيزتي ميغ، لا أريد أن تكون هذه الرسالة شكلية. فأعياد نهاية العام هي فرصة للقاء أفراد الأسرة ومناسبة للتلاقي".
 
وأضافت: "كما تعرفين حاول والدنا التواصل معك وهو يعاني كثيراً لأنك تتجنبينه. الحياة قصيرة وتعلمين أن والدنا شخص رائع. لو سمحت أعطه الفرح في سنواته الأخيرة وأظهري له أنك تحبينه. حان الوقت".
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