سعوديات ينتفضن ضد أحلام عبر تويتر ودعوات لمقاطعة حفلها

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عقب إعلان الفنانة الإماراتية أحلام عن إقامة أول حفل لها خاص بالنساء فقط في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، أطلق المغردون السعوديون هجوما عنيفا عليها عبر تويتر.

ودعا المغردون السعوديون إلى مقاطعة حفل أحلام، عبر هاشتاغ "#مقاطعة_حفلة_احلام"، الذي دخل قائمة المواضيع الأكثر تداولا في موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الدعوات ردا على معارضة المطربة الإماراتية سابقا لقرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

ونشر مستخدمو تويتر السعوديون المعارضون لإقامة حفل أحلام، والذين كانت غالبيتهم من النساء، مقاطع للتصريحات السابقة للفنانة الإماراتية حول موضوع قيادة النساء في السعودية.