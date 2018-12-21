بالصورة: طبيبة لبنانية تُتّهم بالفجور وتتلقّى تهديدات!

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قالت الطبيبة المتخصصة في الطب الجنسي ساندرين عطالله أنها تتلقّى اتّهامات بالفجور وتتعرّض دومًا للتهديد بسبب تناولها مواضيع جنسيّة.

وقالت عطالله، خلال حلولها ضيفة في حلقة "أنا هيك" مع الإعلامي نيشان على قناة "الجديد"، إنها لا تبلّغ عن هذه التهديدات ولا تُعير الأمر اهتمامًا كبيرًا، مؤكدة أنها لا تخجل من تسمية الأمور بأسمائها لأنّها تتحدّث من ناحية طبّيّة.